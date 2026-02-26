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Adtran Networks wächst nicht mehr so stark - Operativer Verlust geht zurück

05.05.26 06:45 Uhr
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Adtran Networks SE
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks (Adtran Networks SE) ist dank einer anhaltenden Nachfrage nach leistungsfähigeren Kommunikationsnetzen infolge des KI-Booms weiter gewachsen - allerdings nicht mehr so schnell wie zuletzt. Der operative Verlust ging zum Jahresauftakt wegen des höheren Erlöses und einer strikten Kostenkontrolle indes etwas zurück.

Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 4,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,4 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um knapp drei Prozent auf 117,5 Millionen Euro. Im dritten und vierten Quartal hatte Adtran Networks den Umsatz deutlich stärker gesteigert.

Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings (ADTRAN). Dieser hält rund zwei Drittel der Adtran-Networks-Anteile./zb/mis

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10.08.2017ADTRAN BuyNeedham & Company, LLC
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23.04.2015ADTRAN HoldNeedham & Company, LLC
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17.07.2008ADTRAN underperformCredit Suisse Group
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