Adtran-Tochter Adva bestätigt Prognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adva Optical (ADVA Optival Networking SE) hat nach einem Rekordumsatz im ersten Quartal die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Beim Erlös wird 2023 im Vergleich zum Vorjahr weiter ein Anstieg im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet, teilte die im SDAX notierte Tochter des US-Konzerns ADTRAN am späten Montagabend in München mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll steigen. Im ersten Quartal blieb das Umsatzplus mit rund fünf Prozent auf 179 Millionen Euro allerdings etwas hinter der Prognose zurück. Grund dafür waren unter anderem Lieferengpässe.

Das operative Ergebnis zog in den ersten drei Monaten um rund ein Viertel auf 9,7 Millionen Dollar zu. Der Überschuss ging allerdings unter anderem wegen Sonderaufwendungen um 41 Prozent auf 3,6 Millionen Euro zurück. Die im MDAX gelistete Adva-Mutter Adtran legte in der Nacht auf Dienstag ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal vor. Dabei lagen die operativen Kennziffern innerhalb der am 11. April veröffentlichten Bandbreiten, die den Kurs der Aktie auf Talfahrt schickten. Unter dem Strich stand bei dem US-Unternehmen ein hoher Verlust./zb/mis