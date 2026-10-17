Aduro Clean Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Aduro Clean Technologies hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,03 CAD. Im letzten Jahr hatte Aduro Clean Technologies einen Gewinn von -0,200 CAD je Aktie eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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