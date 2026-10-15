Advanced Biomed veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Advanced Biomed hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Advanced Biomed ein EPS von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.net
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