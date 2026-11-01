Advantage Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advantage Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120,1 Millionen USD im Vergleich zu 87,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Advantage Energy hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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