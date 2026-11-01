Advantage Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Advantage Energy hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Advantage Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120,1 Millionen USD im Vergleich zu 87,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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