Advent Hotels International Pvt stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

04.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 741,4 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Advent Hotels International Pvt hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advent Hotels International Pvt

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advent Hotels International Pvt

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung