Advent Hotels International Pvt stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Advent Hotels International Pvt hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 741,4 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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