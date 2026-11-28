NÜRNBERG (dpa-AFX) - Viele Kinder - und auch Erwachsene - fiebern dem 1. Dezember entgegen, wenn das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet werden darf. Doch manche waren in diesem Jahr so begehrt, dass sie schon Wochen vor Beginn der Adventszeit ausverkauft waren. Wie kommt das? Fachleute erklären, was dahintersteckt.

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"Ein Hype entsteht, wenn viele Menschen zur gleichen Zeit genau denselben Kalender haben wollen", erläutert der Marketingprofessor Andreas Fürst von der Universität Erlangen-Nürnberg. Dazu komme der 1. Dezember als fester Termin, so dass sich der Kauf nur begrenzt aufschieben lasse. Eine Rolle spiele auch die Erinnerung an den letzten Ausverkauf. "Wer im Vorjahr leer ausgegangen ist, bestellt diesmal gleich am ersten Tag. Dadurch konzentriert sich die Nachfrage auf wenige Stunden."

Mehr als Schokolade hinter den Türchen

Allerdings gilt das nicht für alle Adventskalender gleichermaßen: Die Klassiker mit Schokolade kann man auch noch bis zum Schluss im Supermarkt kaufen. Daneben sind bei Kindern vor allem Adventskalender mit Spielzeug beliebt. "Das ist über die Jahre immer größer geworden", berichtet Steffen Kahnt vom Handelsverband Spielwaren. "Der Branche ist es gelungen, ein neues Ereignis zu kreieren, das Umsatz bringt."

Doch viele Menschen schenken nicht nur ihren Kindern oder Liebsten einen Adventskalender. Laut einer YouGov-Umfrage kaufen sich 27 Prozent der Befragten selbst einen, Frauen und junge Leute sogar überdurchschnittlich oft.

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Besonders die sozialen Medien können da für Trends sorgen. "Es spricht sich herum, wenn der Kalender wirklich gut ist", sagt der Münchner Trendforscher Axel Dammler. Gerade im Kosmetikbereich gibt es ihm zufolge eine sehr aktive Social-Media-Community, die sich auch darüber austauscht, wo man beliebte Produkte noch ergattern könnte.

Das kann eine Marke zum Gesprächsthema machen und Begehrlichkeiten wecken. Dammler vermutet, dass deshalb manche Kalender bewusst etwas verknappt wurden, um diesen Effekt zu verstärken.

Das Geschäft mit dem Ausverkauf

Dass manche Kalender dann später für höhere Preise im Internet auftauchen, wundert Fürst nicht: "Sicherlich kaufen manche Händler und Privatpersonen gezielt früh ein, weil sie damit rechnen, dass ein begehrter Kalender vor dem 1. Dezember ausverkauft sein wird." Diese setzten darauf, dass jemand später einen Aufpreis zahle, um einen bestimmten Wunsch zu erfüllen. Eine Strategie, die nicht immer aufgehen müsse, meint er. "Liefert der Handel nach oder lässt das Interesse nach, können die Anbieter auf ihren Kalendern sitzen bleiben."/igl/DP/mis