Adyen BV Parts Sociales Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Adyen BV Parts Sociales

Heute im Fokus

Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN. CureVac vergrößert operativen Verlust. Bitcoin unter Druck: Kryptowährung rutscht auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni. Nach Turbulenzen: Chinas Notenbank will an Immobilien-Politik schrauben. Stellantis steckt Millionen in CTR-Lithiumprojekt. SynBiotic: Geplante Cannabis-Legalisierung schiebt deutsche Marihuana-Aktie an.