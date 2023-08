Adyen BV Parts Sociales Aktie News: STOXX 50 Aktie Adyen BV Parts Sociales am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Adyen BV Parts Sociales gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 960,00 USD.

Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 960,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bisher bei 926,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 955,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.386 Adyen BV Parts Sociales-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.886,00 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie ist somit 96,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 921,88 USD. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.423,44 EUR für die Adyen BV Parts Sociales-Aktie aus.

Die Adyen BV Parts Sociales-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.02.2024 erwartet. Adyen BV Parts Sociales dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 22.08.2024 präsentieren.

