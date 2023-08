Adyen BV Parts Sociales Aktie News: STOXX 50 Aktie Adyen BV Parts Sociales legt am Mittag zu

Adyen BV Parts Sociales im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Adyen BV Parts Sociales. Zuletzt wies die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 819,90 EUR nach oben.

Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 819,90 EUR. In der Spitze legte die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bis auf 824,00 EUR zu. Bei 786,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Adyen BV Parts Sociales-Aktien beläuft sich auf 4.108 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.698,80 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.08.2023 bei 779,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie liegt somit 5,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.336,00 EUR für die Adyen BV Parts Sociales-Aktie aus.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Adyen BV Parts Sociales Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Adyen BV Parts Sociales-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.02.2025.

