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Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
873.30 EUR 7.30 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Adyen BV Parts Sociales ein Kursziel von 1.233,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 363,00 EUR gegenüber dem aktuellen EAM-Kurs von 870,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.1.233,00 EUR41,7222.09.2026
Jefferies & Company Inc.1.233,00 EUR41,7201.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Adyen B.V. Parts Sociales Aktie News

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Adyen B.V. Parts Sociales Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.09.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG

Information

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