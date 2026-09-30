Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Adyen BV Parts Sociales-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Adyen BV Parts Sociales ein Kursziel von 1.233,00 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 363,00 EUR gegenüber dem aktuellen EAM-Kurs von 870,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|41,72
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.233,00 EUR
|41,72
|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen