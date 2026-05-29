Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten von Adyen BV Parts Sociales erwarten
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 7 Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie analysiert.
7 Experten raten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.332,71 EUR, was einem Anstieg von 405,31 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 927,40 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|1.600,00 EUR
|72,53
|29.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.166,00 EUR
|25,73
|28.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|45,57
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|1.531,00 EUR
|65,09
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.166,00 EUR
|25,73
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|45,57
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.166,00 EUR
|25,73
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent