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Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten von Adyen BV Parts Sociales erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
929,30 EUR 8,80 EUR 0,96%
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Im Mai 2026 haben 7 Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie analysiert.

7 Experten raten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.332,71 EUR, was einem Anstieg von 405,31 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 927,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG1.600,00 EUR72,5329.05.2026
Jefferies & Company Inc.1.166,00 EUR25,7328.05.2026
DZ BANK--13.05.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR45,5707.05.2026
Deutsche Bank AG1.531,00 EUR65,0907.05.2026
Jefferies & Company Inc.1.166,00 EUR25,7306.05.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR45,5706.05.2026
Jefferies & Company Inc.1.166,00 EUR25,7304.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

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Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
29.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
28.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026Adyen BV Parts Sociales KaufenDZ BANK
07.05.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
28.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
13.05.2026Adyen BV Parts Sociales KaufenDZ BANK
07.05.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

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