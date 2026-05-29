Adyen BV Parts Sociales-Aktie: Was Analysten von Adyen BV Parts Sociales erwarten

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Im Mai 2026 haben 7 Experten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie analysiert.

7 Experten raten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 1.332,71 EUR, was einem Anstieg von 405,31 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 927,40 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 1.600,00 EUR 72,53 29.05.2026 Jefferies & Company Inc. 1.166,00 EUR 25,73 28.05.2026 DZ BANK - - 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 45,57 07.05.2026 Deutsche Bank AG 1.531,00 EUR 65,09 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 1.166,00 EUR 25,73 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 1.350,00 EUR 45,57 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 1.166,00 EUR 25,73 04.05.2026

Redaktion finanzen.net