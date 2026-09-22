Adyen holt neuen Finanzchef von Klarna
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Von Najat Kantouar
DOW JONES--Adyen bekommt einen neuen Finanzchef. Wie der niederländische Zahlungsdienstleister mitteilte, hat er Niclas Neglen zum 1. Februar zum CFO ernannt. Neglen ist seit März 2021 CFO von Klarna.
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(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)
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