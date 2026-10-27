Aegis Vopak Terminals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Aegis Vopak Terminals hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,490 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,71 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,88 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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