Ägypten beginnt mit Corona-Impfungen

Heute im Fokus

Dow stabil -- DAX gibt ab -- Tidal wird von Square übernommen -- Vonovia übertrifft Gewinnerwartungen -- Lufthansa schreibt geringeren Verlust als erwartet -- Henkel, GEA, Uniper im Fokus

Netflix will weibliche Talente fördern - Aktie in Grün. Auch britische Behörde prüft Wettbewerb in Apples App Store. Siemens Energy ersetzt Beiersdorf am 22. März im DAX. Knorr-Bremse peilt 2021 wieder Umsatzplus an. Vivendi kommt robust durch die Corona-Krise. US-Notenbank: Moderates Wachstum der US-Wirtschaft. Uniper bei EBIT und Nettoergebnis 2020 am oberen Ende der Spanne.