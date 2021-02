Ägypten öffnet Grenzübergang zu Gazastreifen dauerhaft

Kairo/Gaza (Reuters) - Als Anreiz zur Versöhnung der zerstrittenen Palästinenser-Fraktionen Hamas und Fatah hat Ägypten seinen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen bis auf weiteres geöffnet.

Das teilten am Dienstag ägyptische und palästinensische Insider mit. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo finden derzeit Gespräche zwischen der radikal-islamischen Hamas, die im Gazastreifen herrscht, und der im Westjordanland regierenden Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas statt. Sie sollen die Spannungen zwischen den beiden wichtigsten Palästinenser-Gruppen vor den anstehenden Wahlen mindern. Abbas Palästinenser-Behörde plant für Mai eine Parlaments- und für Juli eine Präsidentenwahl. Solche Abstimmungen gab es seit etlichen Jahren nicht mehr.

In dem 365 Quadratkilometer großen Gazastreifen am Mittelmeer leben rund zwei Millionen Palästinenser. Seit Jahren blockiert Israel den Personen- und Warenverkehr, es hat damit auf Angriffe der Hamas auf israelisches Territorium reagiert. Umso wichtiger ist die dauerhafte Öffnung Rafahs, des einzigen Grenzübergangs zwischen Gazastreifen und Ägypten. Der Übergang war bislang jeweils nur für wenige Tage frei. Am Dienstagmorgen sei er bis auf weiteres geöffnet worden, ein Bus mit Palästinensern sei in Ägypten eingetroffen, verlautete aus Sicherheitskreisen.

Im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ost-Jerusalem gab es seit 15 Jahren keine Wahlen mehr. Zu den unter Vermittlung Ägyptens laufenden Gesprächen sind neben Hamas und Fatah weitere Gruppen eingeladen, darunter der Islamische Dschihad. Diese Extremisten-Organisation hatte die Wahlen 1996 und 2006 boykottiert. Nun prüft sie Insidern zufolge eine Teilnahme.

2006 hatte die Hamas überraschend im Gazastreifen gewonnen. Seither hat sich der Machtkampf zwischen ihr und der Fatah verschärft. Die Hamas erkennt Israel nicht an, lehnt Verhandlungen ab und ist für den bewaffneten Widerstand. Die Fatah dagegen sucht Verhandlungen und Frieden mit Israel. Die Palästinenser-Behörde wird vom Westen unterstützt, sie hat im von Israel besetzten Westjordanland eine begrenzte Selbstverwaltung inne. Ägypten bemühte sich 14 Jahre lang vergeblich um Aussöhnung zwischen den einander misstrauenden Fraktionen. Es wäre ein enormer Fortschritt, wenn sie einer Wahl im Gazastreifen und im Westjordanland zustimmen würden, um eine einzige Regierung für beide Gebiete zu bilden.