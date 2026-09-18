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Aeluma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

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Aeluma Inc Registered Shs
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Aeluma hat am 16.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeluma 1,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,520 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Aeluma hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,46 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,67 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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