Aena SME hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

30.10.26 06:35 Uhr

Aena SME hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,57 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,97 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aena SME einen Umsatz von 1,77 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion Finanzen.net