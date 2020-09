Änderung des Batteriegesetzes soll fachgerechte Entsorgung sichern

BERLIN (dpa-AFX) - Neue Regeln für die Entsorger und eine etwas höhere Sammelquote: Der Bundestag hat eine Reform des Batteriegesetzes beschlossen. Damit regelten die Parlamentarier am Donnerstag in Berlin vor allem den Wettbewerb zwischen den Rücknahmesystemen. Der Bundesrat muss auch noch zustimmen. Die Sammelquote für Batterien wird von 45 auf 50 Prozent erhöht - allerdings lag sie in der Praxis zuletzt schon bei gut 52 Prozent. Aus der Opposition hatte es zusätzliche Forderungen gegeben, etwa nach einem Pfandsystem, neuen Regeln für die Rücknahme etwa von E-Bike-Batterien, höheren Sammelquoten oder zur Verhinderung von Bränden./ted/DP/fba