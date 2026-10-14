AEON KYUSHU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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AEON KYUSHU hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 JPY. Im Vorjahresquartal waren 90,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 146,61 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AEON KYUSHU einen Umsatz von 139,87 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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