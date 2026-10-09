Aeon Thana Sinsap (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 4,39 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,78 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,59 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,17 THB je Aktie generiert.

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat am 07.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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