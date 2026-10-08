Aeon Thana Sinsap (Thailand) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

08.10.26 06:35 Uhr

Aeon Thana Sinsap (Thailand) hat am 07.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,60 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aeon Thana Sinsap (Thailand) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,17 THB in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aeon Thana Sinsap (Thailand) 4,39 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,78 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net