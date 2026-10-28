Aequs gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Aequs lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 0,633 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 4,22 Milliarden INR gesehen hatten.
Redaktion finanzen.net
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