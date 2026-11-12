Aeries Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

12.11.26 06:35 Uhr

Aeries Technology A hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Aeries Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net