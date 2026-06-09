Aeries Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aeries Technology hat am 08.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 19,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aeries Technology 19,1 Millionen USD umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,050 USD gegenüber -0,460 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 70,01 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 70,20 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net