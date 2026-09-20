Aerkomm stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aerkomm veröffentlichte am 18.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aerkomm ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aerkomm
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aerkomm
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen