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AeroDesignWorks

MTU-Aktie weit im Plus: Portfolio durch Übernahme um Drohnenantriebe erweitert

08.04.26 15:19 Uhr
MTU-Aktie deutlich im Aufwind: Übernahme stärkt Portfolio mit Drohnenantrieben | finanzen.net

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines übernimmt den Anbieter für Drohnenantriebe AeroDesignWorks und erweitert sein Portfolio damit um Antriebslösungen für unbemannte Luftfahrzeuge und Lenkflugkörpersysteme.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
338,10 EUR 25,20 EUR 8,05%
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"Mit AeroDesignWorks erhalten wir einen beschleunigten und zugleich substanziellen Markteintritt in ein zentrales Zukunftsfeld", sagte MTU-Programmvorstand Ottmar Pfänder. Das Kölner High-Tech-Unternehmen AeroDesignWorks wurde 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgegründet und hat rund 40 Mitarbeiter.

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DOW JONES

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

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Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
07.04.2026MTU Aero Engines OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
24.03.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
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09.03.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
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25.02.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
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31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
24.02.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.02.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

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