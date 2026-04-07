AeroDesignWorks

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines übernimmt den Anbieter für Drohnenantriebe AeroDesignWorks und erweitert sein Portfolio damit um Antriebslösungen für unbemannte Luftfahrzeuge und Lenkflugkörpersysteme.

"Mit AeroDesignWorks erhalten wir einen beschleunigten und zugleich substanziellen Markteintritt in ein zentrales Zukunftsfeld", sagte MTU -Programmvorstand Ottmar Pfänder. Das Kölner High-Tech-Unternehmen AeroDesignWorks wurde 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgegründet und hat rund 40 Mitarbeiter.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung