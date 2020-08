Ärzte: Personal in Gesundheitsämtern bundesweit erfassen

BERLIN (dpa-AFX) - Ärztevertreter fordern eine bundesweite Erfassung des Personals in den deutschen Gesundheitsämtern. Um zu entscheiden, an welchen Stellen mehr investiert werden müsse, sei eine "valide Datengrundlage" nötig, heißt es in einem gemeinsamen Brief des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Marburger Bundes an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der der Funke-Mediengruppe (Samstag) vorliegt.

Spahn will in Kürze einen Plan zur Stärkung der Gesundheitsämter vorlegen. Der "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst", den die Koalition Anfang Juni in ihrem milliardenschweren Konjunkturpaket beschlossen hatte, soll Ende August, Anfang September vorgestellt werden. Es fänden dazu regelmäßige Gespräche mit Ländern und kommunalen Spitzenverbänden statt, hieß es vergangene Woche.

Umstritten ist, wie viel Personal die Ämter tatsächlich brauchen, um beispielsweise für ein erneutes Ansteigen der Corona-Infektionszahlen gerüstet zu sein. "Während der ersten Pandemie-Welle haben viele Gesundheitsämter ihr Personal fast verdoppelt. Doch das ist mittlerweile weitgehend wieder abgezogen worden", hatte die Vorsitzende des Amtsärzteverbandes, Ute Teichert, gesagt. Bei steigenden Zahlen sei wieder mehr Personal nötig, um Infektionen verfolgen zu können./sax/DP/men