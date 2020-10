Ärztekammer: Gesundheitswesen trotz Corona nach wie vor gut aufgestellt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesärztekammer (BÄK) sieht das deutsche Gesundheitswesen trotz rasant steigender Corona-Infektionszahlen nach wie vor gut aufgestellt. Allerdings müsse sehr darauf geachtet werden, wie sich die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe bei Covid-19 entwickelt. Daher müssten jetzt die entsprechenden Schutzkonzepte für Menschen mit einem erhöhten Risiko angepasst und die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

"Das gilt insbesondere für die Orte, wo ältere Menschen zusammenleben, also beispielsweise in Seniorenheimen. Alle anderen älteren Menschen sollten im Umgang mit Anderen besondere Vorsicht walten lassen", erklärten BÄK-Präsident Klaus Reinhardt und die BÄK-Vizepräsidentinnen Ellen Lundershausen und Heidrun Gitter in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Die Bundesärztekammer empfiehlt, dass Menschen mit erhöhtem Risiko FFP2-Schutzmasken zur Verfügung gestellt werden und die diese auch tragen sollten.

Für alle anderen Menschen sei das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes dort sinnvoll, wo kein ausreichender Abstand gewahrt werden kann, wie zum Beispiel in geschlossenen Räumen oder im Öffentlichen Nahverkehr.

"Dieser ist zwar kein sicherer Schutz vor einer eigenen Infektion, hilft aber, durch eine mechanische Reduktion der Aerosol-Verbreitung andere zu schützen", so die Ärzte.

Darüber hinaus gelte es im Kampf gegen die Verbreitung der Pandemie die geltenden AHA-C-L-Regeln einzuhalten: Abstand halten, Lüften, Händewaschen, Menschenansammlungen meiden, Gesichtsmaske tragen und die Corona-Warn-App zu nutzen.

"Wenn wir langfristig mit dieser Situation vernünftig umgehen wollen, dann müssen wir den Menschen helfen, verantwortliches Handeln in dieser Pandemie zu lernen. Konsequente Aufklärung ist der Schlüssel zum Gelingen", so die Bundesärztekammer.

Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Deutschland von über 11.000 Fällen registriert.

