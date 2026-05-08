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Ärzteverband: Schnaps nur noch in Lizenzshops verkaufen

10.05.26 14:01 Uhr
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HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Der Ärzteverband Marburger Bund fordert strengere Regelungen beim Zugang zu Alkohol. "Der Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke soll ausschließlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen ("Alkoholshops") erfolgen", verlangte der Verband auf seiner Hauptversammlung in Hannover. Supermärkte, Tankstellen und Kioske sollten keinen hochprozentigen Alkohol mehr anbieten dürfen.

Alkoholkonsum gehöre zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken in Deutschland, hieß es zur Begründung. Besonders junge Menschen müssten besser geschützt werden. Früh etablierte Konsummuster erhöhten nachweislich das Risiko für spätere Abhängigkeitserkrankungen sowie gesundheitliche und soziale Folgeschäden. Der Marburger Bund unterstützt auch die Gesetzespläne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte "begleitete Trinken" für Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen./shy/DP/men

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