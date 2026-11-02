Aether Global Innovations präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Aether Global Innovations gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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