Aetherion Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Das vergangene Quartal hat Aetherion Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 3,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 62,78 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,18 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,090 CAD erwirtschaftet worden.

Aetherion Technologies hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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