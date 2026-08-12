Aethlon Medical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Aethlon Medical hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Aethlon Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -42,500 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.net
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