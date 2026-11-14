Aethlon Medical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Aethlon Medical hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,60 USD. Im Vorjahresquartal waren -18,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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