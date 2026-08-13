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Ätna-Ausbruch auf Sizilien: Airport Catania wieder gesperrt

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CATANIA (dpa-AFX) - Der Betrieb des Flughafens Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna mitten in der Urlaubszeit wieder eingestellt. Bis Samstagmorgen 2.00 Uhr werde es keine Ankünfte oder Abflüge geben, teilte der Flughafen in der Nacht zum Freitag mit. Reisende sollen sich nicht zum Flughafen begeben, ohne vorher den Status ihres Flugs mit der jeweiligen Airline abzuklären.

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Am Donnerstag hatte der Flughafen SAC eine Sperrung für Ankünfte zuletzt bis zum heutigen Freitag 8.00 Uhr verlängert. Der Flughafenbetrieb hängt von der Aktivität des Vulkans sowie von der Windrichtung und der Aschekonzentration in der Luft ab.

Seit Beginn des Ausbruchs vor einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./jbz/DP/zb

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