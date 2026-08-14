DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.430 -0,0%Euro 1,1570 ±0,0%Öl 88,5 +1,7%Gold 4.376
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ätna-Warnstufe gesenkt - Hoffnung für Flughafen von Catania

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
7.88 EUR 0.00 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8.18 EUR -0.02 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
25.06 EUR 0.43 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
7.20 EUR -0.01 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

CATANIA (dpa-AFX) - Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gibt es vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt - bis 14.00 Uhr. Grund sind die Verunreinigung der Flughafeninfrastruktur sowie Vulkanasche.

Werbung

Noch am Vortag war eine Aussetzung des Flugbetriebs bis 15.00 Uhr angekündigt worden. Am Vormittag teilte nun der Betreiber des Airports (SAC) mit, die aktuelle Warnstufe sei von Rot auf Orange herabgestuft worden.

Flugbetrieb mit Unsicherheiten behaftet

Ob und in welchem Umfang nach 14.00 Uhr wieder Flüge möglich sein werden, ist offen. Die Verkürzung der angekündigten Sperrzeit scheint jedoch ein vorsichtig positives Signal zu sein. Sie bedeutet aber nicht automatisch eine Wiederaufnahme des Betriebs. Passagiere werden aufgefordert, vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihrer Flüge bei den Fluggesellschaften zu prüfen.

Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Betreibers des Flughafens wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./rme/DP/zb

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.08.26 Lufthansa Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.