Ätna-Warnstufe gesenkt - Hoffnung für Flughafen von Catania

15.08.26 12:44 Uhr

CATANIA (dpa-AFX) - Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gibt es vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt - bis 14.00 Uhr. Grund sind die Verunreinigung der Flughafeninfrastruktur sowie Vulkanasche.

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Noch am Vortag war eine Aussetzung des Flugbetriebs bis 15.00 Uhr angekündigt worden. Am Vormittag teilte nun der Betreiber des Airports (SAC) mit, die aktuelle Warnstufe sei von Rot auf Orange herabgestuft worden.

Flugbetrieb mit Unsicherheiten behaftet

Ob und in welchem Umfang nach 14.00 Uhr wieder Flüge möglich sein werden, ist offen. Die Verkürzung der angekündigten Sperrzeit scheint jedoch ein vorsichtig positives Signal zu sein. Sie bedeutet aber nicht automatisch eine Wiederaufnahme des Betriebs. Passagiere werden aufgefordert, vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihrer Flüge bei den Fluggesellschaften zu prüfen.

Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Betreibers des Flughafens wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre./rme/DP/zb