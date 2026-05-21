AEVEX A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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AEVEX A präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das vergangene Quartal hat AEVEX A mit einem Umsatz von insgesamt 216,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 306,85 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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