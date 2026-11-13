AEVEX A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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AEVEX A hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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