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AEVEX A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVEX Corp Registered Shs -A-
13.76 USD 1.63 USD 13.44 %
Charts | News | Analysen

AEVEX A hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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