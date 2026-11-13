AEVEX A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

13.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 189,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,2 Millionen USD in den Büchern standen.

AEVEX A hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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