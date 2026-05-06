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Heute im FokusDAX stärker erwartet -- Chinas Börsen im Plus -- Neue Rekorde in Südkorea -- HENOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- AMD, Lucid, Strategy, Super Micro im Fokus
GameStop-Chef Cohen plant nach Übernahme radikalen Kahlschlag bei eBay. AMC kann Verluste reduzieren. Wolfspeed rutscht noch tiefer in die roten Zahlen. BigBear.ai: Zahlen enttäuschen die Erwartungen. US-Börsenaufsicht will halbjährliche Firmenberichte erlauben. AXA steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt. DHL: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab.
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