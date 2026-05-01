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AEVIS VICTORIA SA - Infracore AG schliesst langfristigen Mietvertrag mit dem Kantonsspital Winterthur für das Gebäude der Privatklinik Lindberg ab

05.05.26 18:30 Uhr
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AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Vertrag
AEVIS VICTORIA SA - Infracore AG schliesst langfristigen Mietvertrag mit dem Kantonsspital Winterthur für das Gebäude der Privatklinik Lindberg ab

05.05.2026 / 18:30 CET/CEST

Medienmitteilung

Freiburg, 5. Mai 2026

Infracore AG schliesst langfristigen Mietvertrag mit dem Kantonsspital Winterthur für das Gebäude der Privatklinik Lindberg ab

Infracore, die führende Schweizer Spezialistin für Spitalimmobilien, gibt den Abschluss eines langfristigen gewerblichen Mietvertrags mit dem Kantonsspital Winterthur (KSW) bekannt. Das KSW mietet schrittweise die Flächen, die an der Schickstrasse 11 in Winterthur frei werden. Hintergrund des Mieterwechsels ist die Verlagerung der Aktivitäten der Privatklinik Lindberg an die Standorte von Swiss Medical Network in Zürich (Privatklinik Bethanien) und Schaffhausen (Privatklinik Belair).

Die Übernahme der Flächen durch das KSW erfolgt schrittweise, mit einem vertraglichen Inkrafttreten per 1. Oktober 2026, vorbehältlich der üblichen Bedingungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Betriebsbewilligungen. Der Mietvertrag umfasst das Spitalgebäude, das Parkhaus sowie die dazugehörigen Aussenflächen. Das entspricht einer Gesamtfläche von rund 10’484 m² ohne Parkplätze. Das KSW plant, am Lindberg seine akutgeriatrischen und palliativen Aktivitäten auszubauen.

Diese Transaktion verdeutlicht die Qualität des Immobilienportfolios von Infracore. Sie bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, mit ihrem Portfolio den Bedürfnissen führender Gesundheitsanbieter gerecht zu werden, und trägt gleichzeitig zur schrittweisen Diversifizierung der Mieterbasis von Infracore bei. Zudem markiert sie den Beginn einer langfristigen Immobilienpartnerschaft zwischen zwei wichtigen Akteuren des Schweizer Gesundheitswesens.

Eric Frey, CEO von Infracore, erklärt: «Dieser Vertragsabschluss stellt ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung der Vision von Infracore dar: der führende Anbieter von Spitalimmobilien in der Schweiz zu werden. Mit der Übernahme des Lindberg-Gebäudes durch das KSW und der bevorstehenden Übernahme des See-Spital-Standorts in Horgen dürfte der Anteil der Mieteinnahmen von Infracore, die mit Swiss Medical Network erwirtschaftet werden, von derzeit 89% auf etwa 75% sinken. Diese Entwicklung bestätigt sowohl die Qualität unserer Objekte als auch die Relevanz unseres Geschäftsmodells und das bedeutende Wachstumspotenzial des Spitalimmobiliensektors in der Schweiz.» 

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich
Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Über Infracore SA
Infracore AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die im Rahmen langfristiger Verträge Spital- und Klinikgebäude hält, entwickelt und bewirtschaftet. Das Portfolio der Gesellschaft mit Sitz in Freiburg umfasst 47 Immobilien an 19 Standorten in der Schweiz mit einer Gesamtmietfläche von 221’157 m² und einem Wert von rund CHF 1.41 Mrd. Die Immobilien sind im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Mietverträge vermietet, vorwiegend an Swiss Medical Network, das zweitgrösste private Spitalnetzwerk der Schweiz. Infracore erwirtschaftet wiederkehrende, stabile Mieterträge und generiert Wachstum aus Optimierungs- und Erweiterungsbauten im Bestandsportfolio und aus einer 42’053 m2 umfassenden Pipeline mit gezielten Entwicklungsvorhaben. Die Mehrheitsaktionäre von Infracore sind Medical Properties Trust, Inc. und AEVIS VICTORIA AG. www.infracore.ch.


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2321892  05.05.2026 CET/CEST

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