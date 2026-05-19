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AEVIS VICTORIA SA – Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt

21.05.26 17:40 Uhr
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AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Generalversammlung
AEVIS VICTORIA SA – Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt

21.05.2026 / 17:40 CET/CEST

Medienmitteilung

Freiburg, 21. Mai 2026

AEVIS VICTORIA SA – Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt 

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) hat heute ihre ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2025 abgehalten. Alle Anträge wurden genehmigt. Die Jahresrechnung 2025 wurde angenommen und den Verwaltungsratsmitgliedern und der Geschäftsleitung wurde Entlastung erteilt. Die Aktionäre haben der Gewinnverwendung zugestimmt und der Bilanzgewinn in Höhe von CHF 455'383'105 wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Zudem hat die Generalversammlung auch den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Bericht über nicht-finanzielle Belange genehmigt.

Die Generalversammlung hat Antoine Hubert, Raymond Loretan, Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric A. George als Verwaltungsräte für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt und Antoine Hubert zum exekutiven Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt. Raymond Loretan bleibt Vizepräsident. Dr. Cédric A. George und Antoine Kohler wurden als Präsident bzw. Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Für weitere Informationen
AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich
Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15
Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life
AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better-aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.


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2331748  21.05.2026 CET/CEST

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