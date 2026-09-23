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AEVIS VICTORIA SA: Wiederaufnahme in fünf ESG-Indizes der SIX Swiss Exchange und Verbesserung des Ratings von Inrate von B- auf B



23.09.2026 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg, 23. September 2026

AEVIS VICTORIA SA: Wiederaufnahme in fünf ESG-Indizes der SIX Swiss Exchange und Verbesserung des Ratings von Inrate von B- auf B

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) ist nach der jährlichen Indexüberprüfung mit Wirkung per 21. September 2026 wieder in fünf SIX-ESG-Indizes, namentlich den SPI ESG, den SPI ESG Select, den SPI ESG Weighted, den SPI ESG Extra und den SPI ESG ex SLI, aufgenommen worden. Gleichzeitig hat sich das von Inrate vergebene ESG-Rating der Beteiligungsgesellschaft von B- auf B verbessert.

Die erneute Aufnahme geht auf Fortschritte zurück, die AEVIS im Bereich der Transparenz und der Nachhaltigkeitsberichterstattung erzielt hat. Im Jahr 2025 erfüllte AEVIS nach einer Änderung der ESG-Indexmethodik der SIX Swiss Exchange, mit der unter anderem die Einhaltung der OECD-Leitsätze als zusätzliches Zulassungskriterium eingeführt wurde, bestimmte Vorgaben nicht mehr. Diese betrafen vor allem den Umfang der Offenlegung in den Bereichen Unternehmensverantwortung, Beschäftigungspraktiken, Umweltkennzahlen und Wettbewerb.

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AEVIS hat seither die Nachhaltigkeitsberichterstattung und diesbezügliche Transparenz weiter ausgebaut. Gleichzeitig hat sich das von der unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeitsratingagentur Inrate vergebene ESG-Gesamtrating von B- auf B verbessert.

AEVIS ist eine Beteiligungsgesellschaft in den Branchen Healthcare, Hospitality & Lifestyle sowie Immobilien. Ihre Anlagestrategie ist langfristig ausgerichtet und verfolgt das Ziel, nachhaltige Wertschöpfung und positive Auswirkung zu verbinden. Die Aufnahme in die fünf erwähnten ESG-Indizes stärkt die Sichtbarkeit von AEVIS bei institutionellen Anlegern und bei ESG-orientierten Anlagestrategien.

Über die ESG-Thematik hinaus ist AEVIS in mehreren Leitindizes des Schweizer Aktienmarkts vertreten, darunter der Swiss Performance Index (SPI), der SPI Extra, der SXI-Life-Sciences-Index sowie der SXI-Bio+Medtech-Index.

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Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.