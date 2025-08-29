DAX23.980 +0,3%ESt505.361 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,08 -0,1%Gold3.471 +0,7%
Blick auf AFC Energy-Kurs

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

01.09.25 12:05 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 0,107 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 0,107 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,107 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,107 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.500 AFC Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 50,326 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,060 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,820 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

