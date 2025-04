AFC Energy Aktie News: AFC Energy kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die AFC Energy-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,073 EUR.

Die AFC Energy-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,073 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,073 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,073 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,073 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2024 auf bis zu 0,300 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 312,655 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.03.2025 bei 0,065 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,867 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

