AFC Energy Aktie News: AFC Energy gibt am Donnerstagmittag ab

02.10.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 0,110 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 0,110 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,109 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,114 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.547 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 95,455 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,060 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,455 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

