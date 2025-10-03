AFC Energy Aktie News: AFC Energy präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 16:06 Uhr 2,5 Prozent. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,116 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,116 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 64.428 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,214 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 45,888 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,061 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 47,409 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

