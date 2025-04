AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag im Bärenmodus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 6,5 Prozent auf 0,068 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 6,5 Prozent auf 0,068 EUR. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,068 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,070 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 111.510 AFC Energy-Aktien.

Am 01.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,304 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 347,059 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 0,064 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 5,588 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Am 23.07.2026 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

2025 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,016 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie