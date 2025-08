AFC Energy Aktie News: AFC Energy verliert am Montagvormittag

AFC Energy im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AFC Energy. Der AFC Energy-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 0,105 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 0,105 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,105 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,108 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,422 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 72,742 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie