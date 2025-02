AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochvormittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von AFC Energy. Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,107 EUR.

Die AFC Energy-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,107 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,107 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,107 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,107 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,300 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 64,467 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2024 (0,073 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,989 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte AFC Energy am 26.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 04.03.2026.

2024 dürfte AFC Energy einen Verlust von -0,023 GBP verbuchen, davon gehen Experten aus.

