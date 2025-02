AFC Energy Aktie News: AFC Energy büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,109 EUR.

Die AFC Energy-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,109 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,106 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,106 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 640 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 0,304 EUR erreichte der Titel am 01.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 179,926 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,075 EUR. Dieser Wert wurde am 19.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 30,939 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,023 GBP je AFC Energy-Aktie.

